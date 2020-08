Coronavirus: Zingaretti, non si può dire a italiani di togliersi mascherina per 4 voti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendiamo le famiglie, gli imprenditori e i lavoratori che non possono fermarsi di nuovo per colpa degli irresponsabili - continua Zingaretti -. Si può fare in piena sicurezza. Lo vediamo tutti i giorni nei negozi, nei bar, al mare o in montagna, dove chi lavora e chi consuma, giustamente, con sacrificio, si protegge. Difendiamo gli operatori della sanità che anche in queste ore guardano sconcertati quanto sta avvenendo. Difendiamo l'Italia". (Rin)