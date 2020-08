Ue-Cina: sottosegretario tedesco Roth, Pechino rivale sistemico e sempre più aggressivo verso Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario tedesco apre una riflessione sulle conseguenze geopolitiche della pandemia di coronavirus. “Al coronavirus non interessa l'ideologia o la geopolitica, eppure la pandemia è stata a lungo un catalizzatore per la rivalità tra le maggiori potenze, gettando la complessa situazione geopolitica in netto rilievo. Gli Stati Uniti, già in ritirata, si preoccupano principalmente di se stessi. Nel frattempo - osserva - la Cina sta assumendo una posizione più dura e sta portando avanti con determinazione la sua agenda globale”. Secondo Roth, questo scenario, ha reso ancora più evidente il fatto “che l'Europa deve diventare più resistente e che richiede urgentemente una bussola chiara, anche in termini di approccio alla Cina”. (Res)