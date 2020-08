Egitto-Kuwait: telefonata ministri Esteri, focus su ripristino voli Egyptair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri kuwaitiano, Ahmed Naser, ha confermato che la decisione di sospendere i voli del vettore egiziano Egyptair sarà rivista nel prossimo periodo. Lo rende noto un comunicato stampa della diplomazia del Cairo, in seguito alla telefonata avvenutra tra il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, e l'omologo del Kuwait. La telefonata è avvenuta su iniziativa della parte egiziana. Shoukry ha confermato la volontà dell'Egitto nel continuare le comunicazioni tra i due paesi nel quadro di legami forti e unici. "Il ministro degli Esteri del Kuwait ha confermato che la sospensione dei voli Egyptair sarà rivista entro il prossimo periodo", si legge nel comunicato. Le parti hanno concordato che i ministri della Salute di entrambi i paesi saranno in contatto per determinare le misure necessarie per riprendere i voli. Ieri, l'Autorità per l'aviazione civile kuwaitiana ha deciso di sospendere i voli commerciali da 31 paesi, incluso l'Egitto, a causa del timore per la diffusione del contagio da Covid-19. Prima della decisione sul trasporto aereo, una serie di attacchi contro gli egiziani che vivono in Kuwait ha provocato episodi di risentimento. Irritati dagli attacchi contro gli espatriati egiziani in Kuwait, decine di egiziani hanno scritto sui social media messaggi contro il Kuwait, portando il ministero degli Esteri a citare tentativi di danneggiare le relazioni bilaterali. (Cae)