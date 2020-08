Scuola: Raggi, nuovo anno ripartirà in tutta sicurezza, da Comune Roma 20 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo anno scolastico a Roma ripartirà in tutta sicurezza. Abbiamo destinato oltre 20 milioni agli asili nido e alle scuole di Roma: con la variazione di bilancio approvata ieri, provvederemo immediatamente alla manutenzione del patrimonio scolastico cittadino e all’adeguamento degli ambienti alle norme anti-Covid". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Una manovra d’urgenza che ci consente di intervenire su tutti gli aspetti della sicurezza scolastica: somme immediatamente disponibili - spiega Raggi - per sostituire i banchi, acquistare prodotti farmaceutici, nuove lavatrici e asciugatrici per gli asili, oltre che per finanziare servizi per i nidi e gli interventi straordinari per le strutture dislocate nei Municipi. Per garantire le supplenze, inoltre, abbiamo destinato 9 milioni di euro al personale educativo, in modo da assicurare la continuità del servizio. Non solo: ammontano a più di 2,4 milioni di euro gli stanziamenti per progetti antincendio e verifiche di vulnerabilità sismica. Abbiamo scelto di investire sulle scuole, di metterle al centro della nostra azione amministrativa: è stato possibile grazie alle economie effettuate, sommate ai recenti contributi ministeriali. Bambini e i ragazzi sono il nostro futuro, tutelarli è un imperativo", conclude la sindaca. (Rer)