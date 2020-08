Difesa: equipaggio Aeronautica soccorre donna dispersa in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, un equipaggio dell'80mo Centro Csar (Combat Search and Rescue) del 15mo Stormo, in prontezza d’allarme nazionale, è decollato dall’aeroporto di Decimomannu, a bordo di un elicottero HH-212 per prestare soccorso ad una donna dispersa in località Castiadas nel sud della Sardegna. Lo riferisce un comunicato stampa. L'equipaggio, ricevuto l'ordine di missione dalla Sala operativa del Rescue Coordination Center (Rcc) dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico (FE), è decollato in mattinata per raggiungere la zona di intervento. A bordo anche personale specializzato del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (Cnsas) Sardegna. Giunti nell’area d’operazione l'equipaggio ha individuato la donna in difficoltà, che è stata raggiunta da Carabinieri, Cnsas e volontari che l'hanno affidata al 118 per essere trasferita presso l'ospedale San Marcellino di Muravera. Terminato l’intervento, l’elicottero ha fatto rientro a Decimomannu ed ha ripreso la normale prontezza d’allarme Sar nazionale. (segue) (Com)