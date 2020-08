Difesa: equipaggio Aeronautica soccorre donna dispersa in Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​L'80mo Centro Csar è uno dei reparti del 15mo Stormo dell'Aeronautica militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15mo Stormo hanno salvato più di 7.300 persone in pericolo di vita o in condizioni di grave difficoltà. (Com)