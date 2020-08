Governo: Conte, domani a Cerignola e poi a Genova per inaugurazione ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio annuncia su Facebook i due principali appuntamenti di domani. "In mattinata - scrive - sarò a Cerignola, in provincia di Foggia, per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. È lì che, nei campi estivi voluti dalla Commissione parlamentare antimafia e dal Miur, questi ragazzi rafforzano ogni giorno il valore della legalità, si formano e si impegnano per far crescere il proprio territorio. Nel pomeriggio sarò a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte ‘Genova San Giorgio’: da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia.(Rin)