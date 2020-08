Usa: incendio a est di Los Angeles, evacuate oltre 7 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 7.800 persone sono state fatte evacuare a seguito di un incendio divampato a est di Los Angeles. L’incendio, riporta la “Cnn”, è iniziato venerdì poco prima delle 17 (ora locale) e non ha provocato feriti. Una abitazione e altri due edifici sono stati distrutti dalle fiamme. Secodno dati aggiornati alla notte di sabato l’incendio ha bruciato oltre 4 ila ettari e i pompieri non sono al momento riusciti a contenere le fiamme. Si indaga sulle cause dell’incendio. (Nys)