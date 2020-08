Strage Bologna: M5s sul Blog, desecretare tutti gli atti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non conosciamo ancora i nomi dei mandanti occulti, italiani e stranieri, della strage di Bologna - sottolinea il M5s -. E non li conosceremo mai fino a quando non saranno desecretati tutti gli atti rilevanti, non solo quelli di scarso o nullo rilievo giudiziario resi pubblici finora. Che senso ha il segreto di Stato davanti a una strage del genere dopo quarant'anni? Ci sono forse ancora in gioco interessi da nascondere e proteggere? Il Movimento 5 Stelle chiede di desecretare subito tutti gli atti relativi all'attentato: lo dobbiamo alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che hanno difeso la democrazia nel nostro Paese". (Rin)