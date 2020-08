Lombardia: Rozza e Ponti (Pd), Fontana ritiri ordinanza e confermi distanziamento su Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fontana e l'assessore Terzi ritirino l'ordinanza sui trasporti pubblici e confermino il distanziamento, come stabilisce il governo". Lo chiedono in una nota i consiglieri regionali Pd Carmela Rozza e Gigi Ponti, componenti della commissione trasporti di Palazzo Pirelli. "Non dobbiamo abbassare la guardia ora, è troppo rischioso, e peraltro non si capisce perché si debba stare distanziati nei cinema, al ristorante, a teatro e perfino in chiesa e nelle funzioni religiose ma si possa stare due ore al giorno stipati l'uno sull'altro sui treni di Trenord. Ovviamente la stessa regola vale per le metropolitane, i bus, i tram e perfino i taxi", osservano i due esponenti dem. "Non è proprio il caso - concludono - che la Regione inizi un braccio di ferro con il governo sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori, cosa che peraltro non fece assolutamente quando si trattava di istituire la zona rossa ad Alzano Lombardo. Perché ora sì?". (com)