Roma: Raggi vista palestra Haka incendiata un mese fa, "non li lasciamo soli"

- "Sono tornata a trovare i ragazzi che gestiscono la palestra Haka, nel quartiere Centocelle. La struttura era stata incendiata un mese fa". Lo afferma in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I gestori della palestra sono stati bravissimi: in poco tempo hanno risistemato tutto. Durante i lavori, non hanno mai perso di vista i ragazzi, seguendoli da vicino e facendoli allenare all’aperto. Noi non li lasciamo soli, mai", ha continuato la prima cittadina di Roma. "La mozione per il rimborso dei danni da corrispondere ad attività come questa, che necessitano di fondi per ripartire, è stata sollecitata alla Regione Lazio dalla consigliera regionale Valentina Corrado, e approvata all’unanimità.Per sottrarre spazi alla criminalità, lavoriamo al miglioramento delle condizioni di vita nelle periferie: va avanti il nostro programma di manutenzione delle strade, dei parchi e delle aree pubbliche. Stiamo riportando l’illuminazione in quartieri dimenticati al buio da troppi anni", ha aggiunto Virginia Raggi, concludendo: "Il nostro sostegno nei confronti dei cittadini che lavorano e che scelgono la legalità non mancherà mai. La loro battaglia è la nostra. Siamo al loro fianco". (Rer)