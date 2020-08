Imprese: tedesca Siemens Healthineers acquisirà statunitense Varian per 15 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siemens Healthineers AG, società di tecnologia medica del gruppo tedesco Siemens AG, acquisterà tutte le azioni del produttore di trattamenti e software per oncologia da radiazioni, la statunitense Varian Medical Systems Inc, per un affare dal valore di 16,4 miliardi di dollari (15,1 miliardi di euro). Lo ha reso noto la stessa società tedesca in una dichiarazione. In base all'accordo, Siemens Healthineers acquisirà tutte le azioni di Varian a 155,7 euro ciascuna, il che rappresenta un premio del 24 per cento del prezzo di chiusura della società statunitense alla chiusura dei mercati venerdì.(Geb)