Milano: senza mascherina in metropolitana, 39 persone sanzionate ieri sera a stazione Garibaldi

- Trentanove persone sanzionate per mancato uso delle mascherine e due ragazze 16enni indagate per interruzione di pubblico servizio, perché litigando hanno costretto a far fermare l'ultimo treno: sono questi alcuni dei risultati del servizio straordinario svolto ieri sera dalla Polizia di Stato nella stazione metropolitana di Porta Garibaldi, terminal di arrivo per tanti ragazzi che trascorrono il sabato sera in centro a Milano. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale hanno controllato in tutto 190 persone (di cui ventitré risultate con precedenti di polizia) e ne hanno indagate quattro in stato di libertà: una per porto abusivo di arma perché aveva con sé un tirapugni che è stato posto sotto sequestro; un minore per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e due ragazze di 16 anni per interruzione di pubblico servizio. Le giovani, poco dopo mezzanotte e mezza, hanno litigato all'interno dell'ultimo treno in direzione Gessate all'altezza della fermata MM2 Gioia. La lite verbale è passata alle vie di fatto e le due ragazze hanno iniziato a rincorrersi all'interno del convoglio, obbligando il personale Atm a bloccare la circolazione e a richiedere l’intervento della polizia. Nel corso del servizio, gli agenti hanno sanzionato 39 persone per mancato uso delle mascherine anti-Covid e hanno controllato 46 passeggeri, sprovvisti del biglietto, che verranno sanzionati da Atm. Due persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di hashish e marijuana per uso personale e undici involucri di marijuana, verosimilmente abbandonati da qualche passeggero al momento dei controlli, sono stati sequestrati a carico di ignoti. (Rem)