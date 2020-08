Lombardia: Protezione civile chiude dopo frana Sp29 del Passo del Gavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala operativa della Protezione civile coordinata dall'assessore regionale lombardo Pietro Foroni comunica in una nota la chiusura della Sp29 del Passo del Gavia sino a data da destinarsi, a causa di un evento franoso occorso in seguito alle forti piogge delle ore passate. "Il sindaco di Ponte di Legno - chiarisce la nota - ha confermato la delicata situazione del paese dopo il passaggio perturbato della scorsa notte: l'alveo del torrente è ancora pieno di materiale franato. Il sindaco è sul posto con i tecnici dell'Ufficio territoriale regionale (Utr) per tentare di attuare delle misure di contenimento in vista delle nuove precipitazioni previste nelle prossime ore. Conferma, ovviamente, la chiusura della Sp29 del Gavia fino a data da destinarsi". (com)