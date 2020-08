Strage Bologna: Bonetti, Paese ha ancora troppe ombre da dissipare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti su Facebook scrive: "Quaranta anni fa la strage di Bologna. Non sono passati il ricordo e l'urgenza della verità. Per quelle 85 nostre vittime, per i loro cari, per la magistratura che non smette di lavorare per restituirci giustizia e una memoria autentica dei fatti. Per un Paese che ha ancora troppe ombre da dissipare e un futuro libero da costruire".(Rin)