Strage Bologna: Cirielli (Fd'I), Conte ascolti Meloni, desecreti gli atti

- A quarant'anni di distanza, gli italiani "non conoscono ancora la verità sulla Strage di Bologna. Conte ascolti l'appello di Giorgia Meloni e desecreti gli atti relativi a quel drammatico periodo''. Lo dichiara il Questore della Camera dei deputati e presidente nazionale della direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Abbiamo il dovere di non dimenticare, ma ancora di più dobbiamo accertare tutta la verità per rendere giustizia alle vittime, alle loro famiglie e alla nostra Patria - spiega in una nota -. Dal governo ci aspettiamo atti concreti e non i soliti messaggi di circostanza. Un ringraziamento doveroso va alle Forze dell'ordine per il costante impegno messo in campo per risalire all'identità di mandati, esecutori e complici che non possono restare impuniti. Si deve fare piena luce rispetto al più grave atto terroristico avvenuto nel secondo dopoguerra, che ancora oggi resta una ferita ancora aperta", conclude Cirielli.(com)