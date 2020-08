Milano: movida all’Arco della Pace, polizia controlla 55 ragazzi e sventa aggressione a turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Questura di Milano ieri sera ha predisposto un servizio di polizia giudiziaria in abiti civili in corso e piazza Sempione, in particolare in prossimità dell'Arco della Pace, per osservare i gruppi di giovani frequentatori. Durante l’attività, coordinata dalla Squadra Mobile e svolta insieme agli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del Gabinetto di polizia scientifica, sono state sottoposte a controllo per identificazione 55 persone (18 minorenni) delle quali 12 sono risultate avere precedenti di polizia dai controlli in banca dati e quattro sono state accompagnate in Questura per verificare la loro posizione sul territorio nazionale. Sin dalle ore 21 - riferisce una nota della Questura - i poliziotti hanno monitorato diversi gruppi di persone di giovane età che si riversano all'interno dell'area pedonale per sedersi sugli scalini attorno all'Arco della Pace, portando al seguito bevande alcoliche, mescolandosi costantemente e muovendosi lungo la piazza con biciclette o monopattini di varie società di sharing. Verso le ore 23, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un ravvicinamento repentino di giovanissimi ragazzi, inizialmente visti in distinti gruppi e provenienti da più lati della piazza, indirizzarsi verso una comitiva di turisti di origine asiatica del tutto ignara di ciò che stava accadendo. In quel momento, al fine di prevenire qualsiasi verosimile aggressione o rapina, i poliziotti hanno fatto sopraggiungere gli agenti del III Reparto Mobile di Milano e degli equipaggi della Questura per controllare ognuno dei ragazzi presenti. L’intera area è stata monitorata dai poliziotti fino alle 3.30 di questa mattina.(com)