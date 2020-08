Libano: patriarca maronita Al Rai, neutralità attiva è unico modo per uscire da crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per costruire la nostra unità interna, proteggere la nostra entità e stabilità libanese, ho chiesto un ritorno alla logica della neutralità attiva sulla base della quale la politica estera del Libano è stata costruita dalla sua indipendenza secondo tre principi", ha sottolineato il patriarca prima di indicare questi principi. "Il primo stabilisce che il Libano non deve entrare nella logica degli assi, dei conflitti politici e delle guerre esterne, ed è vietato a qualsiasi Stato interferire nei suoi affari interni, per invaderlo, occuparlo o usarlo a scopi militari. Il secondo sottolinea che il Libano deve mostrare empatia verso i temi dei diritti umani e della libertà delle persone. Il terzo sottolinea il rafforzamento dello Stato libanese affinché diventi forte grazie al suo esercito, che si difende da ogni aggressione, proveniente da Israele o da un altro paese, forte nelle sue istituzioni, nelle sue leggi, nella sua giustizia e nella sua unità interna", ha concluso Al Rai. (Res)