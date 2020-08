Strage Bologna: Pd, impegno per verità e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Bologna, nel quarantesimo anniversario della strage della stazione, "ci siamo stretti attorno ai familiari delle ottantacinque vittime e al loro presidente Paolo Bolognesi, attorno ai cittadini di Bologna e al Sindaco Merola per non dimenticare". Lo afferma il tesoriere del Partito democratico, Walter Verini, che ha preso parte a Bologna alla cerimonia in ricordo delle vittime della strage alla stazione di 40 anni fa, insieme ai parlamentari emiliani del Pd De Maria, Manca, Rizzo Nervo, Soverini, alla sottosegretaria Zampa e ai dirigenti locali del partito. "E per rinnovare l’impegno di tutte le istituzioni, del Pd, per giungere alla piena verità e giustizia verso mandanti, esecutori e depistatori di una strage fascista. Una strage compiuta con la complicità della loggia P2, di settori di servizi segreti eversivi, per colpire al cuore l’Italia e la democrazia. È un impegno morale, civile e politico che tutti dobbiamo onorare”, aggiunge. (Com)