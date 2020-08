Colombia: Mario Paciolla, aperta indagine du quattro agenti per intralcio alla giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'inventario inviato alla famiglia Paciolla Motta in Italia, la missione avrebbe portato via dall'appartamento oltre 7 milioni di pesos colombiani (circa 1.500 euro), carte di credito italiane, passaporti, una fotocamera Canon EOS700D, una pen drive, un mp3, diversi diari, quaderni e fotografie. Carmine Mario Paciolla è stato trovato senza vita lo scorso 15 luglio nella sua abitazione a San Vincente del Caguan, dove lavorava come volontario nella missione di verifica Onu dal 20 agosto 2018. (Mec)