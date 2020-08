Ponte Genova: Anas, collaudo statico ha dato esito positivo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è trattato di test di tipo dinamico e statico. I test di tipo dinamico sono stati eseguiti registrando i parametri dinamici del ponte e confrontandoli con quelli previsti dal progetto, sollecitando il ponte sia attraverso le forzanti naturali, come il vento, sia attraverso prove di frenatura. In particolare per quanto riguarda la prova di frenatura, otto autoarticolati hanno attraversato il ponte a 50 km orari, frenando contemporaneamente in modo brusco in corrispondenza della campata centrale, al fine di testare la capacità del ponte di sopportare significative azioni orizzontali. Per i test di tipo statico sono stati utilizzati 56 camion da 46 tonnellate e "4 carrelloni speciali" per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7. (segue) (com)