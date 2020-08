Strage Bologna: Fico, profonda ferita che non si è ancora rimarginata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera Roberto Fico ricorda la strage di Bologna ed esprime solidarietà ai familiari delle vittime. “Il ricordo di quell’orrore che si consumò in una mattina di piena estate è ancora forte e vivo – scrive in un messaggio -. L’orologio della stazione centrale di Bologna segnava le 10.25 quel 2 agosto 1980, quando un ordigno spezzò la vita di 85 persone e ne ferì oltre duecento. L’esplosione squarciò non solo la sala d’attesa dell’affollata stazione del capoluogo emiliano, ma provocò una profonda ferita che non si è ancora rimarginata. In questi quarant’anni l’Associazione dei familiari delle vittime ha portato avanti un’instancabile opera di memoria e si è battuta per vedere finalmente soddisfatta la legittima aspettativa di verità e giustizia su una delle pagine più drammatiche e oscure della nostra storia recente”. (segue) (Rin)