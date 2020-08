Indonesia: coronavirus, confermati 1.519 nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie dell’Indonesia hanno confermato oggi 1.519 nuovi contagi da nuovo coronavirus, che portano il totale dei contagi registrati dall’inizio della pandemia a 111.455. I nuovi decessi sono stati 43 e portano il totale delle morti legate al virus a 5.236. I contagi e i decessi causati dalla pandemia di coronavirus in Indonesia, e in particolare in focolai come l’area metropolitana di Giacarta, sono in aumento a un più di un mese dall’avvio del processo di graduale riapertura e riavvio dell’economia decretato dal governo. (Fim)