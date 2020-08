Milano: scaglia bottiglia incendiaria contro uno stabile e scappa scalzo, arrestato 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lancia una bottiglia incendiaria contro la porta di uno stabile, si ferisce e scappa a piedi nudi. È successo a mezzanotte e trenta del 1° agosto in zona Crescenzago, a Milano. A lanciare l’allarme è stata una coppia di amici che abita nel palazzo colpito, in via Flumendosa. La ragazza che ha contattato il 113 ha riferito di aver udito l’esplosione e poi di aver visto due persone scappare a piedi. Gli agenti delle Volanti giunti sul posto hanno trovato delle scarpe parzialmente bruciate e una bottiglia di vetro rotta, contenente un panno carbonizzato. Poco tempo dopo è arrivata una seconda segnalazione, questa volta dal 118, intervenuto a poca distanza, in via Rizzoli, per soccorrere un ragazzo italiano di 17 anni che aveva riportato ustioni compatibili con l’incendio precedente e girava scalzo. Agli agenti che hanno collegato i due eventi, il giovane ha ammesso di essere il responsabile dell’esplosione ed è stato quindi arrestato per fabbricazione, porto e uso di materiale esplodente. Sono in corso le indagini per capire il motivo del gesto. (Rem)