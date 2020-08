© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Asl di Latina, dalla Asl Roma 5, dalla Asl Roma 6 e dalla Asl di Viterbo emerge preoccupazione per i migranti che non rispettano la quarantena e si rendono irreperibili. Si legge sul portale Salute Lazio. "Il rispetto dell'isolamento è un elemento importante di prevenzione sanitaria e sanità pubblica", continua nel post l'Unità di Crisi del Lazio per l'emergenza Covid-19. (Rer)