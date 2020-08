Roma: controlli alla movida, rissa a Piazza Trilussa e 4 arresti per tentata rapina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri hanno controllato anche 16 attività commerciali, e 2 di queste sono state sanzionate, una a Trastevere per la omessa tracciabilità degli alimenti e una a San Lorenzo per la violazione delle norme anti Covid-19, con la chiusura di 5 giorni per quest’ultimo, mentre le altre attività commerciali sono risultate tutte regolari ed in linea con le disposizioni di cui al Dpcm dell’11 giugno scorso, inerente alla prevenzione e alla limitazione del contagio da Covid-19. Questa notte a piazza Trilussa, poco prima delle 3, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Trastevere hanno identificato 5 giovani romani, di età compresa tra i 20 e 30 anni, incensurati, 4 dei quali sono stati arrestati per rissa aggravata mentre il quinto è stato denunciato per lo stesso reato. Quattro di loro sono stati medicati con prognosi dai 5 ai 30 giorni, mentre uno di loro è stato ricoverato. Alla base della lite degenerata poi in rissa ci sarebbero degli apprezzamenti ad alcune ragazze. (segue) (Rer)