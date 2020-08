Strage Bologna: Fico, verità e giustizia non sono negoziabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Occorre rafforzare l’impegno di tutte le Istituzioni coinvolte in questo percorso di verità e trasparenza essenziale per la salute della democrazia, affinché vengano messi a disposizione tutti i documenti necessari per fare piena luce su queste vicende”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in messaggio in occasione della commemorazione delle vittime della strage di Bologna. “Verità e giustizia rappresentano un compito non negoziabile di uno Stato realmente democratico – sottolinea Fico -: uno strumento irrinunciabile non solo per comprendere il difficile percorso della nostra Repubblica, ma per consolidare gli anticorpi necessari a contrastare ogni possibile rigurgito di estremismo ideologico e di violenza politica”. (segue) (Rin)