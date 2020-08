Iran: ministro Esteri Zarif, Occidente smetta di finanziare i terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente deve cessare di finanziare e ospitare i terroristi. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Dai loro paradisi sicuri negli Stati Uniti e in Europa, promuovono odio, agitano e organizzano omicidi e caos, e rivendicano spudoratamente la responsabilità dell'omicidio di innocenti civili iraniani”, ha affermato il capo della diplomazia di Teheran. Le dichiarazioni di Zarif giungono all'indomani dell'annuncio da parte delle autorità iraniane dell’arresto di Jamshid Sharmahd, leader di un piccolo gruppo di opposizione di base in California, con l’accusa di avere pianificato nel 2008 un attacco alla moschea Hosseynieh Seyed al-Shohada, a Shiraz, nel quale morirono 14 persone e oltre 200 rimasero ferite. Secondo il ministero dell’Intelligence iraniano il leader del gruppo, conosciuto come Assemblea del Regno dell’Iran, ha pianificato anche altri attacchi nel paese, approfittando delle tensioni crescenti con gli Stati Uniti a seguito del fallimento dell’accordo sul nucleare del 2015. Sharmahd è inoltre accusato di guidare l’ala militare del gruppo, conosciuta come Tondar. Assemblea del Regno dell’Iran è un gruppo di base a Los Angeles, che cerca di rovesciare il governo in carica. (Res)