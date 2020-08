Abbiategrasso: in casa con 1 kg di droga, banconote false e pistola giocattolo, 46enne arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un chilo di droga, banconote false, un coltello a serramanico e una pistola giocattolo: questo hanno trovato i carabinieri della stazione di Abbiategrasso in casa di un 46enne italiano pluripregiudicato, avvisato oralmente e già sorvegliato speciale. I militari della sezione operativa erano impegnati in un servizio di controllo del territorio per il contrasto a spaccio e reati in genere, quando - perquisendo la casa dell’uomo - hanno trovato all’interno 160 grammi di cocaina, 280 di hashish, mezzo chilo di marijuana, oltre a 390 euro in contanti, un coltello a serramanico, due banconote false da 50 euro e una pistola giocattolo. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 46enne, espletate formalità di rito, è stato arrestato e portato nel carcere di Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.(Rem)