Milano: Comune lancia bando per nuova agenzia per la locazione a canoni accessibili

- Il Comune di Milano lancia un bando per la nuova agenzia per la locazione di immobili in affitto a canone accessibile. L'amministrazione - spiega una nota di Palazzo Marino - punta così a "estendere e potenziare la propria capacità di intervento, cercando di soddisfare i bisogni sia dei potenziali inquilini sia dei proprietari, sviluppando nuovi progetti di politiche abitative attente anche alle varianti della domanda cittadina generate dall'emergenza sanitaria e dalle sue conseguenze". Per questo promuove un nuovo modello sperimentale per "Milano Abitare", l'agenzia sociale per la locazione convenzionata con il Comune, costola della Fondazione Welfare ambrosiano, che già dal 2015 opera in città soprattutto favorendo l'accensione di contratti a canone concordato. Da allora ad oggi, con la mediazione e le forme di incentivo dell'agenzia, sono stati stipulati quasi 1.500 contratti, con un incremento soprattutto negli ultimi due anni come risultato di un lavoro costante e capillare di informazione e promozione dei servizi offerti. Ora che la convenzione con la Fondazione Welfare ambrosiano è arrivata alla naturale scadenza (fissata nel marzo scorso, ma prorogata per l'emergenza sanitaria), l'amministrazione ha deciso di fare un passo ulteriore, in modo - spiega la nota - "da ampliare i target di riferimento, incrementare l'offerta e fare dell'agenzia la centrale unica a Milano di accesso per la casa in affitto a canone calmierato". Con questi obiettivi è stato pubblicato il bando per la co-progettazione e la co-gestione del nuovo modello di agenzia, che si rivolge alle associazioni e agli enti abilitati del terzo settore. (segue) (com)