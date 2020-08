Milano: Comune lancia bando per nuova agenzia per la locazione a canoni accessibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nuovo modello di agenzia - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - riconosce che quanto è stato fatto fino ad oggi sia servito a restituire importanza ad un tema cruciale per la ripresa della città. Affitto sociale, concordato e libero considerano mondi diversi della domanda abitativa, ma è la loro combinazione che assicura alla città flessibilità, dinamicità, gradualità, mobilità. Caratteristiche la cui presenza è necessaria per dare forza al sistema urbano. La presenza di studenti, giovani famiglie e lavoratori richiede che una particolare attenzione venga rivolta all'affitto calmierato, ed è per questo che alla dispersione delle opportunità e alla loro crescente articolazione deve corrispondere un servizio che raccolga tutte le offerte e le renda più accessibili alle nuove domande". L'avviso rimarrà aperto fino al 30 settembre, dopodiché si procederà alle verifiche e si aprirà la fase di co-progettazione. La nuova agenzia dovrà essere operativa a partire dall'anno prossimo, con una dotazione finanziaria iniziale per le spese del servizio di oltre 2,1 milioni di euro (il vincitore è chiamato a partecipare con un contributo aggiuntivo pari almeno al 10 per cento), in parte risorse comunali e in parte rese disponibili da Pon Metro, il programma operativo nazionale per le città metropolitane, attraverso una convenzione che durerà altri 5 anni. (segue) (com)