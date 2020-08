Milano: Comune lancia bando per nuova agenzia per la locazione a canoni accessibili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivi dell'amministrazione sono la promozione del risparmio per le famiglie, con la garanzia agli inquilini di canoni al di sotto dei valori di mercato e ai proprietari di profitti adeguati insieme a incentivi e agevolazioni fiscali e tributarie; il potenziamento della connessione tra le diverse soluzioni abitative in locazione; l'aumento della capacità attrattiva della città soprattutto rispetto a chi, come i giovani soprattutto, ha una modesta capacità reddituale; l'interazione stretta con i soggetti che operano nel campo dell'housing sociale, anche per definire modelli operativi integrati nei piani urbanistici con quote di alloggi dedicati alla locazione accessibile in edilizia convenzionata; l'articolazione dell'agenzia come punto unico di accesso per la casa in affitto privata a canone calmierato ("one stop shop"), che funzioni da sportello integrato per tutti i diversi target cui si rivolge (dal nucleo in stato di emergenza o a rischio sfratto al giovane studente/lavoratore), e come regia di una rete per il coordinamento dell'offerta che comprenda tutti gli operatori del settore pubblico, privato e privato-sociale. (com)