- "Quaranta anni non sono bastati per fare piena luce sulla strage di Bologna, che spezzò la vita di tanti giovani. Resta il dolore, ma verità e giustizia sono ciò a cui ha diritto un Paese civile. La Uil è al fianco dei familiari delle vittime". Lo afferma, in una nota, Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. (Com)