- "Quarant'anni fa la strage di Bologna. Per motivi di sicurezza per la prima volta non ci sarà il corteo fino alla stazione, ma c'è la consapevolezza che, dopo segreti e depistaggi, la verità sui mandanti di quell'orrore potrebbe essere più vicina. Un abbraccio ai familiari delle vittime". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Rin)