Imprese: Regione Lazio approva modello standard per stipula accordi insediamento e sviluppo

- "Un Lazio più semplice e vicino alle imprese: con questo obiettivo la Giunta Regionale ha approvato definitivamente, dopo il passaggio in Commissione, il modello standard per gli accordi di insediamento e sviluppo. Un passaggio, frutto anche di un confronto proficuo con il mondo produttivo, con il quale la Regione ha dato attuazione a quanto previsto nell’art. 4 della Legge di Stabilità 2020, definendo un percorso semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’insediamento di nuovi siti produttivi o all’ampliamento di siti produttivi esistenti". Si legge in una nota della Regione Lazio. Concretamente, con questa nuova modalità di azione, la Regione agirà da pivot nella convocazione di Conferenze di servizi dedicate ai singoli progetti di investimento; Conferenze che avranno procedure più snelle e che vedranno la partecipazione di tutte le Amministrazioni competenti nelle procedure autorizzatorie. (segue) (Com)