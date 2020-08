Imprese: Regione Lazio approva modello standard per stipula accordi insediamento e sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella di oggi è la prima pietra di un intervento di grande portata che è stato pensato nei mesi scorsi, delineato con la legge di stabilità e che sta cominciando a prendere forma", ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Il percorso semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’insediamento di nuovi siti produttivi, o all’ampliamento di siti produttivi esistenti, che abbiamo definito con questo provvedimento – ha continuato – punta a portare nel nostro territorio investimenti che permettano la nascita di nuove realtà produttive ad alta intensità di innovazione e ricerca; investimenti che porteranno occupazione e qualificazione del lavoro". "Con questo provvedimento la Regione mette in campo un’importante opera di semplificazione amministrativa e di snellimento delle pratiche burocratiche, rendendo più facile l’insediarsi nel nostro territorio per le imprese che vogliono investire e contribuendo così a generare crescita economica e lavoro", ha aggiunto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli. “Ricominciamo oggi a guardare verso il futuro; perché solo uno sviluppo solido e stabile ci permetterà di uscire più forti dalle difficoltà che ci ha portato l’emergenza coronavirus”, ha concluso. (Com)