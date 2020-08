Grecia-Turchia: governo Atene, passi in avanti da Ankara nel ridurre tensioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari dei governi di Grecia e Turchia si incontreranno nei prossimi giorni ad Ankara per discutere questioni che hanno condotto a crescenti tensioni. A chiarirlo è stato venerdì il ministro della Difesa turco Hulusi Akar. Dopo le preghiere in occasione dell'Eid al Adha presso una mosche adi Edirne, nel nord-ovest della Turchia, Akar ha dichiarato di tentare "di risolvere problemi con questi incontri. Il nostro lavoro prosegue in questa direzione". Le dichiarazioni di Akar arrivano dopo che il 30 luglio, il presidente cipriota, Nicos Anastasiades e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, hanno intrattenuto una conversazione telefonica per fare un punto sul coordinamento alla luce delle “attività illegali” della Turchia nella regione del Mediterraneo orientale. Secondo quanto riferito dalla presidenza di Nicosia, Anastasiades ha inoltre informato Mitsotakis sulla sua recente visita a Parigi e dell’incontro bilaterale avuto con il presidente francese, Emanuel Macron, oltre che della conversazione telefonica oggi con il capo di Stato russo, Vladimir Putin. Il leader cipriota e il premier di Atene hanno discusso degli sviluppi legati al Mediterraneo orientale e in particolare delle nuove prospezioni turche a largo di Cipro. Secondo quanto reso noto, Mitsotakis ha espresso solidarietà al capo di Stato cipriota ma anche gratitudine per la donazione di 11 milioni di euro da parte Repubblica di Cipro alla Grecia a favore delle persone colpite dal catastrofico incendio di Mati, in Attica, nel 2018. Aiuto finanziario da 8 milioni di euro che andrà a favore della costruzione di unità abitative per gruppi vulnerabili e il resto verrà speso per la creazione di un parco ricreativo. (segue) (Gra)