Afghanistan: il governo rilascia altri 317 prigionieri talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo afgano ha rilasciato 317 prigionieri talebani negli ultimi due giorni in diverse province del paese. Sale quindi a 4.917 il totale dei talebani rilasciati. Lo ha annunciato oggi il Consiglio della sicurezza nazionale su Twitter. "Il rilascio continuerà fino a quando il totale raggiungerà 5.100", ha spiegato. Venerdì, primo giorno della Eid al-Adha (la festa del sacrificio), il presidente Ashraf Ghani ha ordinato il rilascio di 500 prigionieri talebani in risposta all'annuncio del cessate il fuoco di tre giorni dell'organizzazione. Secondo quanto riportato dai media internazionali, gli Stati Uniti hanno proposto che centinaia di prigionieri talebani vengano trasferiti agli arresti domiciliari in una struttura controllata. Il rilascio dei talebani, secondo le stesse fonti, mira a porre fine allo stallo che sta ostacolando i negoziati intra-afgani.(Res)