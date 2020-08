Maltempo: Coldiretti, estate anomala, in media tre grandinate al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’estate 2020 è stata segnata fino ad ora da una media di più di tre violente grandinate al giorno sul territorio nazionale dove si contano anche nubifragi, trombe d’aria e bombe d’acqua a conferma dei cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi. E’ quanto emerge da una elaborazione di Coldiretti su dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito a macchia di leopardo l’Italia, dopo il grande caldo. (segue) (Com)