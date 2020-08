© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato alla stazione di Bologna resta "una ferita ancora aperta nella storia della democrazia". Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione dei 40 anni dalla strage di Bologna. "40 anni fa l'attentato alla Stazione di Bologna. Una ferita ancora aperta nella storia della democrazia. Finché non sarà fatta chiarezza non ci sarà giustizia per le vittime", scrive Sassoli. (Beb)