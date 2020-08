Lukashenko: "Siamo pronti a condividere con la Russia informazioni sui mercenari arrestati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bielorussia sono pronte a condividere con la Russia ulteriori informazioni sui cittadini russi arrestati. Lo ha confermato il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko al termine di un incontro ieri con il direttore dell’intelligence di Minsk, Valery Vakulchik, e il presidente della Commissione investigativa Ivan Noskevich per fare un punto della situazione rispetto ai mercenari russi arrestati. "Non risolveremo il problema urlando a vicenda nei media. Ecco perché se qualcuno tra i russi desidera avere ulteriori informazioni, siamo sempre aperti. Non nascondiamo nulla, ma abbiamo bisogno della verità", ha detto Lukashenko secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Belta”. Il capo di Stato bielorusso ha ascoltato ieri un rapporto sul caso dei 33 cittadini russi, arrestati vicino a Minsk e sospettato di essere mercenari inviati a minare il clima alle imminenti elezioni presidenziali.Ieri il console russo a Minsk Kirill Pletnev ha definito "false" le accuse della Bielorussia secondo cui i cittadini russi arrestati avrebbero puntato a creare disordini nel paese in combutta con l’opposizione, dopo avere incontrato i 33 cittadini russi. Pletnev ha affermato che l’arresto dimostra la marcata tendenza delle autorità bielorusse contro i cittadini russi. "La tendenza delle azioni delle autorità bielorusse è chiaramente visibile", ha dichiarato Pletnev, presentando una copia del rapporto di arresto consegnato a ciascun detenuto individualmente. Il diplomatico ha ribadito che le accuse da parte di Minsk, secondo cui i cittadini russi avrebbero avuto contatti con i candidati alle presidenziali bielorusse, Sergey Tikhanovsky e Mikola Statkevich., “è una posizione assolutamente inventata e non veritiera”.Il presidente del Comitato investigativo della Bielorussia ha permesso venerdì ai dipendenti del consolato russo di visitare i cittadini arrestati per sospetta organizzazione di disordini. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciata russa a Minsk. "Ora stiamo aspettando tecnicamente che il permesso venga trasferito e gli impiegati possano svolgere le loro funzioni", ha dichiarato un rappresentante della missione diplomatica. Il ministero degli Esteri di Mosca ha chiesto ieri alle autorità della Bielorussia di consentire ai propri diplomatici di incontrare i cittadini russi arrestati a Minsk nei giorni scorsi. Lo si leggeva in una nota del ministero degli Esteri di Mosca. Il dicastero ha anche chiarito che i russi erano in transito attraverso Minsk verso Istanbul con tutti i documenti necessari, compresi i biglietti aerei. Lo spostamento del gruppo attraverso il territorio della Bielorussia è stato garantito da una società locale. "Le autorità bielorusse, comprese le autorità aeronautiche, dispongono di tutti i documenti necessari per stabilire la verità", si leggeva nella nota.L'ambasciatore russo a Minsk, Dmitrij Mezentsev, ha spiegato in precedenza che i cittadini arrestati non sono coinvolti in un tentativo di destabilizzare la Bielorussia in vista delle elezioni presidenziali, ma sono presumibilmente mercenari diretti verso un paese terzo. I cittadini russi arrestati per sospetto coinvolgimento in atti di destabilizzazione, potrebbero in realtà essere dipendenti di una società di sicurezza privata che protegge le infrastrutture energetiche di un paese straniero, ha dichiarato il diplomatico. "Secondo alcune informazioni che devono ancora essere chiarite, i cittadini russi potrebbero essere dipendenti di una società di sicurezza privata, che, nell'ambito dell'adempimento di obblighi previsti da un contratto commerciale, deve garantire la protezione delle infrastrutture e delle risorse energetiche all'estero – non in Bielorussia", ha dichiarato Mezentsev. I russi si sarebbero trasferiti nel sanatorio Belorusochka vicino a Minsk a causa di un ritardo nel loro volo verso un paese terzo, ha affermato l'ambasciatore. Secondo il diplomatico, i mercenari avevano intenzione di partire da Minsk il 25 luglio. "Il motivo del loro arrivo nel paese è un contratto concluso con una delle società commerciali, che è registrata qui in Bielorussia, e ciascuno dei russi arrivati aveva un contratto di lavoro con questa impresa", ha aggiunto il diplomatico.Mezentsev ha poi aggiunto che Mosca si aspetta dalle autorità competenti della Bielorussia prove a conferma della validità dell'arresto dei 33 cittadini russi. "Ci aspettiamo dalle autorità competenti della Repubblica di Bielorussia informazioni probatorie che confermino la validità della detenzione di cittadini russi e le accuse mosse nei loro confronti ai sensi del codice penale della Bielorussia e dell'avvio di un procedimento penale, annunciato il 30 luglio", ha detto l'ambasciatore russo. (Rum)