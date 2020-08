Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla pianura cielo molto nuvoloso già dalla notte, sui rilievi nuvolosità più irregolare con copertura in ulteriore aumento fino a ovunque molto nuvoloso dalle ore centrali. Irregolari schiarite da ovest in serata. Fino dal mattino rovesci diffusi possibili ovunque ma intermittenti; dal primo pomeriggio in intensificazione su pianura e Prealpi, con probabili temporali forti. In attenuazione sui settori occidentali in serata. Minime e massime in calo. In pianura minime intorno a 19 °C, massime intorno a 28 °C. (com)