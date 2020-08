Italia-Colombia: Mario Paciolla, Di Maio "alle Nazioni Unite chiediamo trasparenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle Nazioni Unite chiediamo trasparenza sulla morte di Mario Paciolla, il cooperante Onu morto in circostanze da chiarire in Colombia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a “Il Mattino”. “Il nostro ambasciatore e tutto il corpo diplomatico in loco stano lavorando su questa tragedia. E’ importante in questo momento fare leva su ogni fronte”, ha detto Di Maio. “Ho sollevato il caso in una telefonata con l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri Josep Borrell, con richiesta di massima attenzione”. Alle Nazioni Unite, ha aggiunto il ministro, “chiediamo la massima trasparenza, non solo nelle informazioni, anche nell’indagine aperta internamente: vogliamo conoscere i criteri dell’indagine, come sarà svolta. Ho fatto avviare una verifica con le Nazioni Unite, tramite la rappresentanza d’Italia a New York, circa la possibilità di inviare da New York personale dedicato per avviare un’indagine-ispezione in Colombia”, ha dichiarato Di Maio. (Res)