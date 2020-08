Haftar: "I libici non accetteranno di sottomettersi a una nuova colonizzazione turca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libici non accetteranno di sottomettersi a una nuova colonizzazione turca. Lo ha detto il comandante dell'autoproclamato esercito nazionale libico (Lna) Khalifa Hafter sabato sera, durante l'ispezione delle unità militari dell'Lna, nell'ambito dei "piani di mobilitazione per contrastare l'invasione turca". "I turchi sono rimasti in Libia per 300 anni e i libici non visto altro che il male", ha affermato. "I libici ricercheranno ogni colonizzatore", ha aggiunto, sottolineando che "l'espulsione dei colonizzatori "è l'obiettivo principale". Infine, il comandante dell'Lna ha affermato: "Non accettiamo di essere nuovamente colonizzati. Ciò che è successo in passato è sufficiente".(Bel)