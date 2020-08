Scuola: Matrisciano (M5s), vicepreside licenziato? Applicata sanzione disciplinare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama e senatrice del Movimento 5 Stelle, Susy Matrisciano commenta il licenziamento del docente e vicepreside dell'istituto Barletti di Ovada che, nei mesi scorsi, è finito nella bufera per gli insulti sessisti rivolti alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. "Nello stigmatizzare qualsiasi forma di violenza, sia verbale che fisica, come ho avuto modo di esprimere a suo tempo, sotto il profilo strettamente giuridico in generale – spiega in una nota - va detto che la sanzione disciplinare del licenziamento è prevista dalla legge, quale sanzione massima quando un dipendente abbia violato regole di comportamento stabilite dalle norme vigenti e dai contratti collettivi e quelle contenute nel codice disciplinare dell’azienda. Lo stesso avviene e vale nel pubblico impiego". (segue) (com)