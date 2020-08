Scuola: Matrisciano (M5s), vicepreside licenziato? Applicata sanzione disciplinare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui parliamo di un docente di una scuola pubblica, dove ad esercitare il potere direttivo e disciplinare è il preside dell'istituto - ricorda Matrisciano - . Certo desta preoccupazione, se chi sceglie di esercitare il mestiere dell'insegnante e svolge compiti educativi sia il protagonista di fatti gravissimi, che incitano all'odio e alla violenza. Va detto anche che non si può fare di tutta un'erba un fascio. La scuola pubblica italiana vanta insegnati preparati e competenti, che sono un faro, un esempio di vita per i nostri ragazzi. Dispiace - prosegue - che l’intera comunità Ovadese, che conosco molto bene visto che in quella zona lavoravo prima di essere eletta, e l’istituto Barletti con il quale, in passato, ho collaborato, ospitando nell’azienda per cui lavoro molti dei suoi studenti per tirocini formativi -, sia passata alla ribalta nazionale per questa vicenda incresciosa. Ovada e l’Istituto Barletti non meritavano tutta questa pubblicità negativa. Infine - conclude - non posso che rinnovare rammarico, preoccupazione e solidarietà al tempo stesso, alla ministra della Scuola, Lucia Azzolina, oggi sotto scorta, per il clima di livore rilevato, in questi mesi, attorno alla sua figura di donna e rappresentante delle Istituzioni". (com)