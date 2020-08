Coronavirus: Turchia, quasi nuovi mille contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 996 persone ha contratto in Turchia la Covid-19, portando il numero totale di casi nel paese a 231.869. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Fahrettin Koca, su Twitter. I nuovi guariti sono 981, portando il totale a 215.516, secondo i dati del ministero. Koca ha affermato che negli ultimi tre giorni non sono stati registrati nuovi casi in condizioni critiche in 36 province, aggiungendo che il numero di casi sta aumentando nelle province di Ankara, Mardin, Diyarbakir, Gaziantep e Konya. Il bilancio delle vittime della malattia è salito a 5.710, con 19 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.(Tua)