Migranti: ministro Interno francese, pronti ad aiutare Italia su ricollocamenti

- La Francia è pronta a fare la sua parte per aiutare l’Italia sui ricollocamenti dei migranti. Lo ha detto il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. “Abbiamo davanti sfide comuni e dobbiamo affrontarle insieme”, ha spiegato Darmanin dopo l’incontro di venerdì con l’omologa italiana Luciana Lamorgese per la sua prima visita all'estero. “Ho confermato alla ministra Lamorgese che la Francia, pur avendo un’attitudine di fermezza di fronte all’immigrazione illegale, prenderà la sua giusta parte nel ricollocamento dei migranti, come ha fatto finora. E soprattutto uniremo la nostra voce a quella dell’Italia per ottenere il contributo degli altri Paesi europei per dare corpo alla solidarietà europea”, ha spiegato Darmanin secondo cui “la solidarietà europea sull’immigrazione non è più un’opzione ma una necessità e una priorità”. Per questo, ha ricordato il ministro dell’Interno di Parigi, “i problemi dell’Italia sono i problemi dell’Europa intera”. (segue) (Res)