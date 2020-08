Migranti: ministro Interno francese, pronti ad aiutare Italia su ricollocamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Darmanin ha osservato come sia necessario “applicare massima fermezza per porre fine all’immigrazione illegale verso l’Ue e unire i nostri sforzi per organizzare i rimpatri di chi è in situazione irregolare”. Al tempo stesso, ha proseguito, “dobbiamo essere in misura di offrire garanzie sul diritto d’asilo e in questo contesto l’Italia non può essere lasciata sola. È la sfida delle discussioni europee che avremo in autunno sulla riforma del diritto di asilo”. Il ministro francese ha sottolineato che è necessario “aiutare l’Italia ad evitare gli sbarchi sulle sue coste e a rafforzare il controllo del confine esterno, che è il nostro confine comune. Ho dato per esempio la mia disponibilità per lavorare in modo congiunto sull’attuale crisi in Tunisia”. Su questo punto Darmanin ha affermato che le relazioni tra Parigi e le autorità tunisine sono strette. “Nelle prossime ore parlerò con il nostro ministro degli Esteri per proporgli un’azione coordinata insieme all’Italia verso il governo di Tunisi. L’Europa deve aiutare la Tunisia a superare la grave crisi economica che attraversa”, ha dichiarato il capo del dicastero dell’Interno francese. (segue) (Res)