Migranti: ministro Interno francese, pronti ad aiutare Italia su ricollocamenti (3)

- Secondo Darmanin, inoltre, la situazione in Libia resta molto preoccupante. “Non solo nei campi profughi. Dobbiamo impegnarci insieme - Francia, Italia ed Europa per proseguire il processo di stabilizzazione del paese avviato dalla conferenza di Berlino”. Il ministro francese ha osservato che “l’urgenza in Libia è quella di stabilizzare il Paese. È necessario restituire la sua sovranità al popolo libico attraverso un processo democratico. Oggi la Libia è purtroppo teatro di battaglie tra potenze straniere. La Francia deplora queste ingerenze”. (Res)